Женщина стала медиумом для общения с умершими животными

После контактов с душами животных женщина стала медиумом для общения с умершими питомцами

36-летняя американка Лиззи Адамс бросила работу в баре, чтобы посвятить себя новому призванию — общению с душами умерших домашних животных. Как сообщает Daily Star, новоиспеченный медиум якобы помогает животным справиться с тревожностью и депрессией, а также может входить в контакт с питомцами, которые уже умерли.

Лиззи обнаружила необычные способности, когда ей было около 30 лет, и она начала испытывать проблемы с психическим здоровьем. Тогда она внезапно начала слышать голос лошади подруги, и это событие стало поворотной точкой в жизни женщины. Лиззи утверждает, что проводить время с животными ей очень приятно, а в людях она давно разочаровалась.

Мне посчастливилось работать со всеми возможными видами животных — собаками, кошками, лошадьми, коровами, бурундуками, черепахами, крысами и морскими свинками. Для меня нет слишком крупных или слишком маленьких питомцев Лиззи Адамс

Лиззи всегда проводила много времени с животными — особенно с лошадьми. В какой-то момент она открыла для себя японскую технику рейки — вид нетрадиционной медицины, при котором лечение предполагает прикосновение ладонями к телу пациента для передачи энергии. Вскоре женщина выяснила, что техника помогает не только людям, но и оказывает успокаивающее действие на животных. Во время одного из таких сеансов терапии Лиззи начала ощущать, что животные говорят с ней. К ней приходили видения, иногда она слышала слова и целые фразы.

Довольные клиенты передавали ее контакты друзьям и знакомым, и вскоре Адамс смогла начать собственное дело. Она открыла «Центр психического здоровья и медитации для животных», в котором среди прочего помогает владельцам войти в контакт с мертвыми питомцами. Стоимость одной сессии — 40 фунтов стерлингов (3,6 тысячи рублей).

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