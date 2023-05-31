Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:43, 31 мая 2023Интернет и СМИ

Россиянам дали совет по защите аккаунта в Telegram от кражи

IT-эксперт Лукацкий: никогда никому не сообщайте одноразовый код, чтобы обезопасить данные

Фото: Unsplash

Основной способ кражи аккаунтов в Telegram — это отправка пользователю ссылки на сторонний сайт, рассказал эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий. В беседе с «Лентой.ру» специалист дал рекомендации по защите от взлома.

После того, как пользователь Telegram переходит по ссылке, которую ему прислали в мессенджере, ему приходит одноразовый код, описал механизм IT-эксперт. Далее потенциальную жертву просят ввести этот код в определенном поле или отправить его внутри Telegram.

«Так мошенники получают право поменять пароль пользователя, меняют его на свой, и дальше либо используют все ресурсы пользователя для своих целей, либо шантажируют, либо требуют вознаграждение для возврата доступа. Это стандартная схема, как и для угона или получения доступа к интернет-банку, к интернет-сервисам на перевод денежных средств», — отметил Лукацкий.

Чтобы не попасться на эту уловку, не надо переходить по ссылкам от непонятных пользователей и каналов, обратил внимание собеседник «Ленты.ру». Также пользователю не стоит никогда никому сообщать одноразовый код независимо от канала коммуникации.

Если где-то, что на сайтах, что по почте, что в SMS, что в Telegram, что в WhatsApp, просят указать одноразовый код — это процентов на 99 признак того, что это мошенническая схема и от нее надо держаться подальше

Алексей ЛукацкийIT-эксперт

В течение года количество фишинговых сайтов, с помощью которых крадут аккаунты пользователей Telegram, выросло в 67 раз, сообщили «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «РТК-Солар».

Ранее стало известно, что в марте-апреле 2023 года по сравнению с январем и февралем в России на 59 процентов выросло число мошеннических атак на клиентов российских банков. Эксперты предупредили, что такие действия злоумышленников могут привести к потере денежных средств клиента банка.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости
    Оперштаб раскрыл детали второй за сутки атаки дрона на нефтезавод на Кубани
    Россиянам назвали способную спасти жизнь привычку
    Раскрыты подробности ракетного удара ВКС России по ГУР Украины
    Звезда «Пищеблока» Равшана Куркова родила второго ребенка
    Под Петербургом в жилом доме произошел взрыв газа
    Известную авиакомпанию обвинили во вранье
    Половина работодателей в России решили повысить зарплаты
    Влияние поставок F-16 на решение Турции по Швеции в НАТО оценили
    В Киеве задержали девять человек за съемку работы ПВО
    Стало известно об участии сербов в побеге сына экс-губернатора Усса из Италии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.