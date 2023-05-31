Минобороны сообщило о нанесении удара по первой бригаде спецназначения Украины

Минобороны России: боевая авиация нанесла удар по первой бригаде спецназначения Украины

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский в разговоре с РИА Новости рассказал, что российская боевая авиация нанесла удар по пунктам дислокации первой бригады спецназначения Украины, используя бомбы и ракеты.

«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации первой бригады специального назначения и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники», — заявил он.

Представитель Минобороны добавил, что российским артиллеристам, действующим на купянском направлении, удалось уничтожить два минометных расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Старица и Вишневое, а также гаубицы Д-20 и Д-30 около населенных пунктов Лозавая и Западная.

Ранее стало известно, что российская военная авиация и артиллеристы группировки «Днепр» за 10 дней уничтожили до 200 солдат ВСУ, а также 50 единиц техники на правом берегу Днепра.