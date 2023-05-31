Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:37, 31 мая 2023Россия

Минобороны сообщило о нанесении удара по первой бригаде спецназначения Украины

Минобороны России: боевая авиация нанесла удар по первой бригаде спецназначения Украины

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский в разговоре с РИА Новости рассказал, что российская боевая авиация нанесла удар по пунктам дислокации первой бригады спецназначения Украины, используя бомбы и ракеты.

«Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации первой бригады специального назначения и районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники», — заявил он.

Представитель Минобороны добавил, что российским артиллеристам, действующим на купянском направлении, удалось уничтожить два минометных расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Старица и Вишневое, а также гаубицы Д-20 и Д-30 около населенных пунктов Лозавая и Западная.

Ранее стало известно, что российская военная авиация и артиллеристы группировки «Днепр» за 10 дней уничтожили до 200 солдат ВСУ, а также 50 единиц техники на правом берегу Днепра.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В российском регионе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
    Кандидат в президенты США раскритиковал решение для предотвращения дефолта
    В Пентагоне прокомментировали запуск ракеты-носителя КНДР
    В США заявили о присутствии инопланетян на Земле
    Активист сравнил борьбу в ДНР с протестами «желтых жилетов» во Франции
    Минобороны сообщило о нанесении удара по первой бригаде спецназначения Украины
    Стало известно о пользе западных санкций для России
    Прилюдно обнажившая гениталии на Бали туристка стала популярна в сети
    В США оценили влияние бюджетной сделки на оказание помощи Украине
    Российский бизнес попросил узаконить внешние расчеты в криптовалюте
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.