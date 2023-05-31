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04:44, 31 мая 2023Россия

Российские военные уничтожили до 200 солдат ВСУ и 50 единиц техники

Российские военные уничтожили 200 бойцов ВСУ и 50 единиц техники на правом берегу Днепра

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Российская военная авиация и артиллеристы группировки «Днепр» за 10 дней уничтожили до 200 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 50 единиц техники на правом берегу Днепра, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в общей сложности было поражено около 50 единиц бронетехники, включая танки и бронемобили четыре склада с боеприпасами, а также порядка 200 солдат. Помимо этого представитель экстренных служб региона подчеркнул, что Вооруженным силам России с помощью барражирующих боеприпасов удалось уничтожить артиллерийские системы М777, а также зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса-АКМ» и «Стрела-10».

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ за минувшие сутки потеряли до 155 бойцов убитыми и ранеными на южнодонецком и запорожском направлениях. По данным ведомства, российские военные из группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям ВСУ близ населенных пунктов Угледар, Новополь и Павловка Донецкой народной республики, а также Новоданиловка, Малая Токмачка и Малиновка Запорожской области.

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    Марина Совина
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