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11:46, 31 мая 2023Экономика

Производители бытовой техники сократили доходы в России

«Ъ»: доходы российских структур Bosch, LG и Samsung в 2022 году упали почти в два раза

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Доходы российских структур иностранных производителей бытовой техники и электроники резко сократились. Об этом со ссылкой на отчетность компаний за 2022 год сообщает «Коммерсантъ».

По данным информационного сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» — дочернее предприятие южнокорейской Samsung, на котором производились телевизоры, мониторы и стиральные машины — за прошлый год показало выручку 27,4 миллиарда рублей при чистом убытке в 6,9 миллиарда рублей. В 2021 году компания сообщила о выручке в 69,5 миллиарда рублей и чистой прибыли 4,6 миллиарда рублей.

Продажи компании ООО «ЛГ Электроникс Рус» (LG) за тот же период сократились более чем вдвое — с 119,7 до 55,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль упала с 7,1 миллиарда до 376 миллионов рублей. Доходы предприятия ООО «БСХ Бытовые приборы», выпускавшее холодильники, стиральные машины и встраиваемую кухонную технику под брендом Bosch, снизились с 49,7 до 19,5 миллиарда рублей, однако компания смогла более чем на 50 процентов снизить убытки — с 2,7 до 1,2 миллиарда рублей.

Ухудшение финансовых результатов эксперты отрасли объясняют сокращением или полным прекращением продаж и производства техники на заводах в России. По словам источника «Коммерсанта», некоторые компании продолжают экспорт продукции в страны СНГ, однако у ряда фирм в соседних государствах также есть производственные площадки — например, завод Samsung в Узбекистане. Дополнительные сложности для компаний создают иски потребителей из-за невозможности обмена бракованной техники. Как сообщил собеседник издания, российские ретейлеры не готовы брать на себя обязательства производителей по гарантии.

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Коммерческий директор интернет-магазина Holodilnik.ru Алексей Погудалов напомнил, что все упомянутые бренды официально прекратили свою работу в России и в той или иной степени приостановили производство в стране. «Вся продукция LG, Samsung и Bosch поступает только по параллельному импорту», — добавил он. По мнению Погудалова, продажи бытовой техники этих трех производителей упали на 60-80 процентов в 2022 году.

Покупкой активов этих брендов ранее интересовались китайские, турецкие и российские фирмы, среди возможных покупателей называли Kuppersberg и Schaub Lorenz. Источник в отрасли считает, что Samsung, Bosch и LG не спешат продавать «фабрики за полцены», так как убытки от простоя будут меньше, чем от такой сделки. К тому же, часть прибыли компаний «не отображается в финансовой отчетности из-за параллельного импорта». Алексей Погудалов предположил, что банкротство российских подразделений в таких условиях маловероятно.

Ранее сообщалось, что в России возникли проблемы с ремонтом бытовой техники Bosch. Некоторые неисправности невозможно устранить оперативно из-за нехватки электронных блоков управления. При этом наиболее остро ощущается дефицит запчастей для встраиваемой техники, заявили специалисты по ремонту электроприборов.

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