Жена изменила мужу со свекром и забеременела от него двойней

The Sun: жительница Великобритании завела роман с отцом мужа и забеременела от него

Житель Великобритании разошелся с женой после того, как узнал, что она завела роман с его отцом. Как сообщает The Sun, невестка забеременела от свекра двойней.

22-летний Деклан Фуллер из города Трехерберт в Южном Уэльсе начал подозревать жену Стефани в измене осенью 2022 года. Тогда его 44-летний разведенный отец Даррен переехал к нему в дом. Фуллер жил с женой и двухлетней дочерью Уиллоу. Через два месяца Деклан, находясь на работе, решил подключиться с помощью приложения к видеоняне, установленной в доме для наблюдения за ребенком. Он утверждает, что увидел, как Стефани «прокралась в комнату свекра для послеобеденного перепихона».

Деклан рассказал жене об увиденном, однако та заявила, что просто смотрела с Дарреном «Симпсонов» по телевизору. Обманутый муж не поверил в эту историю и разорвал отношения с супругой и отцом.

Это просто отвратительно. Как собственный отец мог так со мной поступить? Все это напоминает сюжет мыльной оперы. Если бы я не сохранял голову холодной, он был бы уже глубоко под землей Деклан Фуллер

После этого Стефани действительно сошлась с Дарреном Фуллером и они стали жить вместе. Тем не менее она по-прежнему отрицает измену и утверждает, что ее роман со свекром начался через неделю после того, как Деклан ушел от нее.

В мае 2023 года Стефани Фуллер рассказала в соцсетях, что беременна близнецами. Ее новый избранник, который уже почти год остается безработным, не стал комментировать ситуацию.

Дети Стефани и Даррена Фуллеров станут сводными братом и сестрой Деклану. При этом дочери Стефани и Деклана Уиллоу они будут приходиться одновременно братом и сестрой, и тетей и дядей.

Ранее сообщалось о женихе, который раскрыл измену невесты прямо на свадьбе. Во время произнесения клятв он показал гостям фотографии, на которых невеста занимается сексом с его лучшим другом.

