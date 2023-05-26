Жених разоблачил интрижку невесты со свидетелем во время свадьбы

Мужчина разоблачил измену невесты со свидетелем и вынудил ее заплатить за банкет

Жених, который узнал о романе невесты со своим свидетелем и лучшим другом, разоблачил их интрижку прямо во время свадьбы и вынудил девушку заплатить за банкет. Об этом сообщает Daily Record.

История стала известна благодаря упоминанию в подкасте о свадебных курьезах Unfiltered Bride. Ее рассказала Джорджи Митчелл, одна из ведущих. По ее словам, узнав об измене, мужчина решил не говорить невесте, что ему все известно. Вместо этого он вознамерился унизить ее в ходе свадебной церемонии.

Молодожены обвенчались, начался банкет. Когда пришло время произносить свадебные клятвы перед гостями, жених встал и попросил присутствующих открыть конверты, которые им только что раздали. Внутри лежали фотографии, на которых обнаженные невеста и лучший друг мужчины занимаются сексом.

Прежде, чем мы начнем, я хотел бы, чтобы вы открыли конверты, которые сейчас разносят по столам. Да, это фотографии, на которых невеста трахается с моим свидетелем, так что я, пожалуй, пойду Обманутый жених

После этого жених бросил микрофон и ушел. Вместе с ним ушли его семья и друзья, которые знали о его планах. В итоге невесте пришлось в одиночку платить за сорванный банкет.

Фрагмент подкаста с этой историей выложили в TikTok, где он стал вирусным. Многие пользователи поддержали жениха и восхитились его дерзостью и хладнокровием. «Для всего можно подобрать правильный момент. Этот парень — легенда», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось о женщине, которая потребовала у свадебного фотографа вернуть деньги за работу из-за своего развода. По ее словам, мужчина должен был отдать ей свой гонорар, потому что им с бывшим мужем больше не понадобятся свадебные снимки.