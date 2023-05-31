Кандидат в президенты США раскритиковал решение для предотвращения дефолта

Кандидат в президенты Десантис: долговая сделка усугубила крен США в сторону банкротства

Губернатор штата Флорида Рон Десантис, кандидат в президенты США в своем первом выступлении в этом качестве прокомментировал решение, принятое в стране для предотвращения дефолта. Его слова приводит РИА Новости.

На предвыборном митинге в штате Айова Десантис раскритиковал долговую сделку и заявил, что она усугубила крен США в сторону банкротства. По мнению политика, сделка грозит США новыми долгами на четыре триллиона долларов в течение двух лет.

«У нас раньше заняло почти 200 лет, чтобы накопить задолженность в четыре триллиона долларов. Она [сделка] закрепляет инфляционный уровень расходов "ковидной" эры и сохраняет 98 процентов из 87 тысяч новых агентов налоговой службы, которых решил набрать [президент США] Джо Байден», — заключил политик.

Ранее Байден заявил о скором достижении соглашения о повышении потолка госдолга. По его словам, не существует причин, по которым законопроект не примут до 5 июня. До этого министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о возможном исчерпании чрезвычайных мер из-за достижения лимита госдолга 5 июня.

