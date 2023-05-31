Кандидат в президенты США начал избирательную кампанию с нападок на Трампа

Кандидат в президенты США Десантис начал избирательную кампанию с нападок на Трампа

Кандидат в президенты США, губернатор штата Флорида Рон Десантис, фактически начал свою избирательную кампанию с нападок на соперника от республиканцев, экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

Во время выступления на вечернем митинге в штате Айова Десантис редко упоминал бывшего президента, однако после, отвечая на вопросы представителей СМИ, он обрушился на Трампа с критикой по вопросам миграции, политики борьбы с COVID-19 и федеральных расходов.

«К сожалению, он решил сдвинуться влево по некоторым из этих вопросов», — предположил Десантис. Трамп, лидирующий в республиканской гонке, недавно критиковал действия Десантиса по борьбе с пандемией COVID-19, напоминая, что политик сопротивлялся мандатам на вакцины.

На предвыборном митинге в штате Айова Десантис также раскритиковал долговую сделку и заявил, что она усугубила крен США в сторону банкротства. По мнению политика, сделка грозит США новыми долгами на четыре триллиона долларов в течение двух лет.