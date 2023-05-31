Президент России Путин поручил провести диспансеризацию взрослых в новых регионах

Президент России Владимир Путин поручил провести диспансеризацию взрослых в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе совещания главы государства с правительством вице-премьер Татьяна Голикова доложила о ходе диспансеризации детей в этих регионах. На это Путин предложил расширить инициативу и провести обследование взрослого населения. «Посмотрите, пожалуйста, и предложения соответствующие представьте», — обратился к Голиковой президент.

Также Путин отметил, что более 300 тысяч детей в новых регионах уже прошли медицинское обследование.

Ранее Путин поручил создать условия для возвращения уехавших из новых регионов жителей. Такие изменения президент поручил внести в Концепцию государственной миграционной политики на 2019-2025 годы, которая была утверждена в октябре 2018 года.