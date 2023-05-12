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14:40, 12 мая 2023Россия

Путин поручил создать условия для возвращения уехавших из новых регионов жителей

Путин поручил создать условия для возвращения уехавших из новых регионов России жителей

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил создать условия для возвращения уехавших жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Такие изменения президент поручил внести в Концепцию государственной миграционной политики на 2019-2025 годы, которая была утверждена в октябре 2018 года.

«Дополнить подпунктом... следующего содержания: создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, покинувших в период проведения специальной военной операции места постоянного проживания», — говорится в указе.

Ранее Путин призвал сделать все, чтобы защитить выбор жителей новых регионов, подчеркнув, что работа по интеграции новых регионов должна идти внимательно и системно. Глава государства назвал новые субъекты страны историческими землями России, а их жителей — родными людьми для россиян.

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Анастасия Шейкина
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