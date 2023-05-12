Путин поручил создать условия для возвращения уехавших из новых регионов жителей

Путин поручил создать условия для возвращения уехавших из новых регионов России жителей

Президент России Владимир Путин поручил создать условия для возвращения уехавших жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Указ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Такие изменения президент поручил внести в Концепцию государственной миграционной политики на 2019-2025 годы, которая была утверждена в октябре 2018 года.

«Дополнить подпунктом... следующего содержания: создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, покинувших в период проведения специальной военной операции места постоянного проживания», — говорится в указе.

Ранее Путин призвал сделать все, чтобы защитить выбор жителей новых регионов, подчеркнув, что работа по интеграции новых регионов должна идти внимательно и системно. Глава государства назвал новые субъекты страны историческими землями России, а их жителей — родными людьми для россиян.