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17:50, 28 апреля 2023Россия

Путин призвал сделать все для защиты выбора новых регионов

Президент Путин призвал сделать все для защиты выбора новых регионов России

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Владимир Путин призвал сделать все, чтобы защитить выбор новых регионов вернуться в Россию. Соответствующее заявление он сделал на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. Прямую трансляцию мероприятия вела пресс-служба Кремля в Telegram.

Глава государства также назвал новые субъекты страны историческими землями России, а их жителей — родными людьми для россиян.

Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей 5 октября 2022 года.

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Евгения Куликова
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