Путин призвал сделать все для защиты выбора новых регионов

Президент Путин призвал сделать все для защиты выбора новых регионов России

Президент Владимир Путин призвал сделать все, чтобы защитить выбор новых регионов вернуться в Россию. Соответствующее заявление он сделал на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. Прямую трансляцию мероприятия вела пресс-служба Кремля в Telegram.

Глава государства также назвал новые субъекты страны историческими землями России, а их жителей — родными людьми для россиян.

Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей 5 октября 2022 года.