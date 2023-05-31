Описаны последствия потери Украиной последнего боевого корабля

Военный эксперт Дандыкин усомнился в значимости уничтожения последнего боевого корабля ВСУ

Потеря Украиной последнего боевого корабля военно-морских сил (ВМС) «Юрий Олефиренко» не является особенно критичной для страны, поскольку у нее уже и так практически не оставалось собственного флота. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«В принципе, потеря такого древнего корабля особенного значения не имеет, — сказал Дандыкин. — Морской пехоты у Украины много, даже корпус собираются делать. Остались одни катера, дроны. Есть командующие военно-морскими силами, но все это силы морской пехоты, которая и в море то не бывает».

Военный эксперт заметил, что украинский флот в любом случае не смог бы выходить в море, поскольку сразу оказался бы потоплен. Все, что есть в распоряжении Украины, — это зерновой коридор.

«Уничтожение последнего корабля — это просто последнее прощание с флотом. Украину сейчас больше интересуют ракеты, истребители. Проливы сейчас в любом случае закрыты, никто ничего не поставит», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Минобороны заявило об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины результате удара высокоточным оружием ВКС России. В ведомстве уточнили, что цель была поражена по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса.