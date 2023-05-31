Минобороны заявило об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины

МО РФ заявило об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины «Юрий Олефиренко»

В результате удара высокоточным оружием ВКС России 29 мая уничтожили последний боевой корабль военно-морских сил (ВМС) Украины «Юрий Олефиренко». Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Так добавили, что цель была поражена по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса. В оборонном ведомстве также заявили, что средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow.

28 мая Business Insider писал, что Россия уничтожила весь украинский флот турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, лишив таким образом Вооруженные силы Украины важного стратегического ударного средства.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что такие меры стали ответом Москвы на просьбы республик Донбасса о помощи.