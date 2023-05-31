Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:33, 31 мая 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины

МО РФ заявило об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины «Юрий Олефиренко»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Сазончик / ТАСС

В результате удара высокоточным оружием ВКС России 29 мая уничтожили последний боевой корабль военно-морских сил (ВМС) Украины «Юрий Олефиренко». Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Так добавили, что цель была поражена по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса. В оборонном ведомстве также заявили, что средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow.

28 мая Business Insider писал, что Россия уничтожила весь украинский флот турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, лишив таким образом Вооруженные силы Украины важного стратегического ударного средства.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что такие меры стали ответом Москвы на просьбы республик Донбасса о помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны заявило об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины
    Россиянам назвали способную спасти жизнь привычку
    На федеральном канале россиянам рассказали о новом законе Уганды под гей-порно
    В Кремле оценили реакцию Вашингтона и Лондона на атаки дронов на Москву
    Обнаружена связь между эректильной дисфункцией и когнитивными способностями
    В Кремле заявили об обеспокоенности из-за ситуации в Косово
    Два человека пострадали при обстреле приграничного российского региона ВСУ
    Художница придумала необычный способ использовать нераспроданный хлеб
    Песков ответил на предложение Кадырова ввести военное положение по всей России
    Кремль оценил ситуацию в приграничных российских регионах
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.