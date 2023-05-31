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Момент ДТП с участием машины Росгвардии и такси попал на видео
В сети появилось видео момента ДТП с участием патрульной машины Росгвардии в центре МосквыСюжетДТП в Москве:
Начало событий в новости В центре Москвы полицейская машина вылетела на тротуар и попала на видео
В сети появилось видео момента ДТП с участием патрульной машины Росгвардии в центре Москвы. Запись опубликовал Telegram-канал «112».
На кадрах видно, как такси перестраивается и происходит столкновение с автомобилем правоохранителей. Служебный транспорт вылетает на тротуар.
Ранее стало известно, что ДТП произошло на улице Покровка. На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, выясняющие обстоятельства произошедшего.
В результате инцидента пострадал один человек, медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.