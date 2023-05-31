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12:47, 31 мая 2023Силовые структуры

В центре Москвы полицейская машина вылетела на тротуар и попала на видео

В центре Москвы произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, пострадал один человек

В центре Москвы произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. С места инцидента Telegram-канал SHOT публикует видео.

На кадрах видна машина, вылетевшая на тротуар.

ДТП произошло на улице Покровка. На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, выясняющие обстоятельства произошедшего.

В результате инцидента пострадал один человек, медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

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    Любовь Ширижик
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