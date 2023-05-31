Силовые структуры
В центре Москвы полицейская машина вылетела на тротуар и попала на видео
В центре Москвы произошло ДТП с участием полицейского автомобиля, пострадал один человек
В центре Москвы произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. С места инцидента Telegram-канал SHOT публикует видео.
На кадрах видна машина, вылетевшая на тротуар.
ДТП произошло на улице Покровка. На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, выясняющие обстоятельства произошедшего.
В результате инцидента пострадал один человек, медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не потребовалась.