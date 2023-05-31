Российскую журналистку оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Журналистку Фельгенгауэр оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Суд в Москве оштрафовал российскую журналистку Татьяну Фельгенгауэр (настоящая фамилия — Шадрина, внесена Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение закона об иноагентах. Об этом пишет ТАСС.

Причиной послужил ролик под названием «Богатые тоже прячут», размещенный на YouTube-канале Фельгенгауэр. Уточняется, что в видео отсутствовала маркировка о создании материала иноагентом. В связи с этим Роскомнадзор составил в отношении журналистки протокол и направил его в суд.

Фельгенгауэр признали виновной по части 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях. Суд обязал ее выплатить административный штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор составил протокол по аналогичной статье в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом в реестр иноагентов). В ведомстве уточнили, что за правонарушение предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей