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19:11, 31 мая 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасных для детей дачных цветах

Агроном Горбунова: на даче для детей могут быть опасны наперстянка и крокусы

Фото: Vitolda Klein / Unsplash

Ландыши и крокусы могут быть опасны для детей до восьми лет, предупредила агроном Елена Горбунова. Эти и другие представляющие потенциальную угрозу дачные растения она перечислила в беседе с «Аргументами и фактами».

По ее словам, не менее ядовитой, чем ландыш, является наперстянка: ее листья, стебли, корни и цветы содержат дигитоксин. «Съеденный или даже просто пожеванный цветок наперстянки способен вызвать сердечный приступ с летальным исходом», — уточнила она.

Кроме того, продолжила агроном, для детей на даче могут быть опасны уже отцветшие крокусы, у которых ядовиты стебли и листья, и еще не начавшие цвести безвременники. «У клещевины ядовиты семена. В них содержится белок рицин, и для тяжелейшего отравления достаточно двух-трех семян», — добавила Горбунова.

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Также она предупредила об опасности аквилегии, гортензии, широколистной кальмии, дельфиниума и клематиса. Крайне острожными она призвала быть при обращении с рододендроном, беладонной, живокостом, а в южных регионах еще и с олеандром. Наконец, сок калужницы, купальницы, купены садовой и яснеца белого вызывает химический ожог, заключила Горбунова.

Ранее сообщалось, что в Московской области годовалая девочка отравилась цветами на даче у бабушки. Когда взрослые отвлеклись, она сорвала несколько цветков ландыша и съела их.

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    Александра Лисица
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