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14:14, 29 мая 2023Россия

В Подмосковье годовалая девочка попала в больницу после отравления ландышами

В Московской области годовалая девочка отравилась цветами в гостях у бабушки

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Московской области годовалая девочка отравилась цветами, сообщает Telegram-канал «112».

Девочка отдыхала на даче у бабушки. Когда взрослые отвлеклись, она сорвала несколько цветков ландыша и съела их.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать состояние девочки, скоро ее отпустят из больницы домой.

Ранее в Сургуте двухлетний ребенок отравился стеклоочистителем. Его доставили в больницу с ожогами органов пищеварительного тракта.

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    Алан Босиков
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