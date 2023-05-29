В Подмосковье годовалая девочка попала в больницу после отравления ландышами

В Московской области годовалая девочка отравилась цветами в гостях у бабушки

В Московской области годовалая девочка отравилась цветами, сообщает Telegram-канал «112».

Девочка отдыхала на даче у бабушки. Когда взрослые отвлеклись, она сорвала несколько цветков ландыша и съела их.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачам удалось стабилизировать состояние девочки, скоро ее отпустят из больницы домой.

Ранее в Сургуте двухлетний ребенок отравился стеклоочистителем. Его доставили в больницу с ожогами органов пищеварительного тракта.

