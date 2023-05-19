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17:45, 19 мая 2023Россия

Двухлетний российский ребенок выпил стеклоочиститель и неделю провел в больнице

В Сургуте двухлетний ребенок выпил стеклоочиститель и неделю провел в больнице

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Сургуте двухлетний ребенок отравился стеклоочистителем, получил химические ожоги внутренних органов и неделю провел в больнице. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Мать оставила сына играть в ванной и ушла на кухню. Ребенок нашел в шкафу стеклоочиститель и сделал глоток. Его стошнило.

После случившегося мальчика доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него отравление средней степени тяжести и химические ожоги внутренних органов. Ребенок провел под наблюдением медиков неделю, после чего был выписан из больницы.

Ранее в мае в другом российском городе — Санкт-Петербурге — двухлетняя девочка выпила 10-процентный раствор аммиака и попала в реанимацию. По словам матери пострадавшей, бутылку с аналептическим средством рядом с лекарствами поставила их знакомая. Пока женщина занималась уборкой, ребенок открыл тумбочку, достал флакон и глотнул из него.

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Евгения Куликова
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