Двухлетний российский ребенок выпил стеклоочиститель и неделю провел в больнице

В Сургуте двухлетний ребенок выпил стеклоочиститель и неделю провел в больнице

В Сургуте двухлетний ребенок отравился стеклоочистителем, получил химические ожоги внутренних органов и неделю провел в больнице. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Мать оставила сына играть в ванной и ушла на кухню. Ребенок нашел в шкафу стеклоочиститель и сделал глоток. Его стошнило.

После случившегося мальчика доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него отравление средней степени тяжести и химические ожоги внутренних органов. Ребенок провел под наблюдением медиков неделю, после чего был выписан из больницы.

Ранее в мае в другом российском городе — Санкт-Петербурге — двухлетняя девочка выпила 10-процентный раствор аммиака и попала в реанимацию. По словам матери пострадавшей, бутылку с аналептическим средством рядом с лекарствами поставила их знакомая. Пока женщина занималась уборкой, ребенок открыл тумбочку, достал флакон и глотнул из него.