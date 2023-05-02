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12:36, 2 мая 2023Россия

В Петербурге двухлетняя девочка выпила аммиак

В Петербурге двухлетняя девочка выпила аммиак и попала в реанимацию

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге двухлетняя девочка выпила 10-процентный раствор аммиака и попала в реанимацию. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщает Telegram-канал «112».

По словам матери пострадавшей, бутылку с аналептическим средством рядом с лекарствами поставила их знакомая. Пока женщина занималась уборкой, ребенок открыл тумбочку, достал флакон и глотнул из него.

Россиянка вызвала скорую и до приезда медиков сама пыталась промыть дочери пищевод. В Филатовскую больницу девочку доставили живой, но в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге семилетняя девочка попала в реанимацию после празднования своего дня рождения: один из гостей торжества уронил ее во время танца.

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Евгения Куликова
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