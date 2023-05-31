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13:54, 31 мая 2023Среда обитания

Москвичам назвали сроки начала купального сезона

Синоптик Шувалов допустил начало купального сезона в Москве не раньше второй половины июня

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Первая половина июня в столичном регионе будет холодной с температурой ниже климатической нормы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он также назвал москвичам и жителям Подмосковья сроки начала купального сезона

Купаться раньше второй половины июня мы не будем

Александр Шуваловруководитель прогностического центра «Метео»

«Первые два дня июня будут еще относительно теплые, по-летнему теплые с температурой около 22 градусов в Москве и Подмосковье. 1 июня ненастная погода сменится более-менее приятной летней без осадков и с хорошим юго-западным ветром. Первая половина дня в пятницу тоже летняя, а потом холодный фронт, грозы прогремят, и ветер сменится на северо-западный. Это откроет неделю холодной погоды», — объяснил синоптик.

По словам Александра Шувалова, такая погода ниже климатической нормы больше характерна для начала мая, а не июня.

До 7-8 числа температура будет редко отрываться от 15 градусов в дневные часы

Александр Шуваловруководитель прогностического центра «Метео»

«Самый сильный дождь у нас именно в субботу, как и самая низкая температура. Это на 5-6 градусов ниже обычной для этого времени года температуры, то есть отсылает нас в начало мая по средней температуре. Потом погода будет долго "выздоравливать", после этого будет сильное похолодание. Температура к 20 градусам приблизится только на рубеже 8-9 июня», — отметил он.

Ранее синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец усомнился, что предстоящее лето будет самым жарким за последние 150 лет с температурой выше 40 градусов в Москве.

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