В США рассказали о продвинутом способе обхода санкций Россией

NYT раскрыл продвинутый способ обхода западных санкций против экспорта нефти из России

Танкеры, которые занимаются перевозкой российской нефти, начали применять продвинутый способ сокрытия места своего нахождения, чтобы продолжать пользоваться страховыми услугами западных компаний. Об этом говорится в материале издания The New York Times (NYT), которое провело собственное расследование.

Чаще всего судно, желающее скрыть местонахождение, отключает транспондер. Такую практику, в частности, используют танкеры с грузами из Ирана и Венесуэлы. Однако суда с российским сырьем перешли на технологию подмены координат судна.

Анализ публичных данных о передвижении танкеров, а также спутниковых фотографий и снимков из социальных сетей показал, что достаточно часто суда находятся совсем не там, где регистрируется сигнал транспондера. Издание смогло обнаружить шесть танкеров, которые стояли у побережья России в момент, когда транспондер указывал другое место.

Одним из таких танкеров стал Cathay Phoenix, принадлежащий гонконгской компании. В феврале его транспондер подавал сигнал из места между Японией и Корейским полуостровом, однако в течение дня показания были странными — судно будто прыгало из одного места в другое. Снимки со спутника показали, что в действительности Cathay Phoenix находился в порту Козьмино, что в 400 километрах от сигнала транспондера, а оттуда направился в Китай.

Все танкеры, которые обнаружили в NYT, застрахованы в американской American Club. Компания официально не отреагировала на публикацию, однако срок завершения страховки Cathay Phoenix уже изменился с февраля 2024 года на июнь 2023-го.

Ранее Офис по контролю за иностранными активами Минюста США (OFAC) предупреждал американские страховые компании о возможности нарушения ими санкций при оказании услуг по страховке судов из-за обманных практик. В частности, в OFAC говорили о возможности спуфинга для сокрытия захода судов в Козьмино. Ведомство предложило страховщикам использовать разведывательные сервисы, чтобы не подвергать себя риску.