В США предупредили о возможных путях обхода потолка цен на нефть из России

OFAC предупредило резидентов США о попытках обойти потолок цен на российскую нефть

Управление по контролю за иностранными активами Министерсва финансов США (OFAC) предупредило о возможных путях обхода потолка цен на нефть из России. Документ опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что возможны попытки обхода потолка цен при экспорте нефти через нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» или порты Дальнего Востока.

В ведомстве сообщили, что при экспорте нефти из России по цене выше потолка обслуживать его могли граждане Соединенных Штатов, не зная об этом, из-за мошеннических практик, которые используются представителями третьих стран. В OFAC заявили, что команды некоторых танкеров манипулируют данными AIS (автоматической системы идентификации судов). Они подменяют GPS-данные судна, пытаясь скрыть, что заходили в порты на Дальнем Востоке, уточнили в OFAC.

В ведомстве также добавили, что методом обхода потолка цен на российскую нефть может быть непрозрачность расходов на ее доставку. OFAC сообщает, что в руководстве по применению «ценового потолка» расходы на фрахт, растаможивание и страхование не входят в предельную цену.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» (G7) договорились сохранить так называемый потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, несмотря на рост нефтяных котировок. Несмотря на сокращение предложения на мировом рынке некоторые страны выступали с призывами снизить предельные цены, чтобы усилить давление на Москву. Однако чиновники пришли к выводу, что существующий потолок работает как на ограничение экспортных доходов России, так и на поддержание устойчивости энергетического рынка.