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14:22, 31 мая 2023Ценности

Алеся Кафельникова снялась для рекламы купальников

Российская модель Алеся Кафельникова снялась для рекламы купальников бренда Etam

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в откровенных образах для модного бренда Etam. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя манекенщица поделилась с подписчиками в сторис снимками с фотосессии. Так, сначала она предстала перед камерой в раздельном купальнике зеленого цвета, состоящем из бюстгальтера с золотистой застежкой посередине и плавок на высокой посадке. Кроме того, знаменитость показала подтянутое тело в черном бикини с вырезами на бедрах.

При этом визажисты сделали в макияже акцент на натуральность. Стилисты, в свою очередь, дополнили образ объемными золотыми серьгами и белым чокером.

В апреле Алеся Кафельникова раскрыла секрет красоты. Модель рассказала, что раз в месяц проходит процедуру чистки лица и прибегает к пилингу. Девушка отметила, что через день занимается спортом и подвергается скульптурированию и моделированию тела с помощью методик Vela Shape и VIP Line.

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    Мария Винар
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