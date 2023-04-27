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15:14, 27 апреля 2023Ценности

Алеся Кафельникова раскрыла секрет красоты

Модель Алеся Кафельникова удалила жировые отложения с помощью воздействия холодом

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова раскрыла секрет красоты. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

24-летняя манекенщица заявила, что раз в месяц проходит процедуру чистки лица и прибегает к пилингу. Кроме того, девушка указала, что через день занимается спортом и подвергается скульптурированию и моделированию тела с помощью методик Vela Shape и VIP Line.

Также, по словам модели, она сделала криолиполиз (безоперационная методика удаления локальных жировых отложений с помощью воздействия холодом — прим. «Ленты.ру»). «Осталась очень довольна», — отметила она.

Ранее Алеся Кафельникова показала фигуру в купальниках. Манекенщица снялась в бикини французского бренда Etam. Так, она примерила изделия зеленого и сиреневого цветов с завязками на шее и бедрах. Кроме того, девушка надела топ от купальника, который сочетала с широкими штанами на резинке.

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Алина Гостева
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