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16:59, 20 апреля 2023Ценности

Алеся Кафельникова показала фигуру в бикини

Модель Алеся Кафельникова снялась в бикини французского бренда Etam

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова показала фигуру в купальниках. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица снялась в бикини французского бренда Etam. Так, она примерила изделия зеленого и сиреневого цветов с завязками на шее и бедрах. Кроме того, девушка надела топ от купальника, который сочетала с широкими штанами на резинке с узором пейсли, или «турецкий огурец». «Последний год складывалось так, что купальник был неотъемлемой частью моего каждодневного образа. (...) Не планирую отказываться от них даже в городе, застилизовав, например, с пиджаком», — указала она в подписи к публикации, отметив, что ей нравятся различные фасоны данных предметов гардероба.

Поклонники оценили кадры, сделав комплименты модели в комментариях. «Какая же прекрасная», «Алеся Кафельникова — богема этого мира», «Какая красивая», «Любовь», — восхитились пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Алеся Кафельникова стала героиней рекламной кампании марки Maag, которая пришла в Россию на смену бренда Zara. 24-летняя манекенщица снялась в промо в облегающем бежево-голубом платье длины макси. Знаменитость позировала перед фотографом на пляже на фоне океана с распущенными короткими волосами.

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Карина Черных
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