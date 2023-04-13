Модель Алеся Кафельникова снялась в рекламе пришедшего на смену Zara бренда Maag

Российская модель Алеся Кафельникова стала героиней рекламной кампании марки Maag, которая пришла в Россию на смену бренда Zara. Соответствующий кадр появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

24-летняя манекенщица снялась в промо в облегающем бежево-голубом платье длины макси. Знаменитость позировала перед фотографом на пляже на фоне океана с распущенными короткими волосами. При этом на снимке видно, что на ее лице присутствовал макияж в нюдовых оттенках. Кроме того, она отказалась от обуви и аксессуаров.

«Новая Zara скоро откроется в Москве», — подписала публикацию Кафельникова. Известно, что данное изображение также разместили на официальном сайте Maag, на котором говорится, что презентация онлайн-коллекции ретейлера состоится 14 апреля.

Ранее появилась информация о том, что обновленные магазины бренда откроются в московских торговых центрах «Авиапарк», «Мега Химки», «Весна», «Щелковский», «Европолис», «Атриум», Vegas и других точках по всей стране.

В январе управляющая компания Daher Group, которая купила российскую часть бизнеса группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды), зарегистрировала домены будущих интернет-магазинов.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта прошлого года. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигала около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.