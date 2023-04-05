Раскрыта дата презентации первой коллекции Zara под новым названием в России

Презентация новой коллекции одежды Maag в России пройдет в формате онлайн 14 апреля

Раскрыта дата презентации первой коллекции одежды Zara под новым названием Maag в России. Соответствующая информация появилась на сайте бренда.

Согласно информации, компания представит продукцию в формате онлайн 14 апреля. Также отмечается, что обновленные магазины откроются в московских торговых центрах «Авиапарк», «Мега Химки», «Весна», «Щелковский», «Европолис», «Атриум», Vegas и других.

В свою очередь, глава торгового центра «Атриум» Павел Чекрыжов подтвердил РИА Новости, что торговая точка начнет работу в ближайшее время. «В настоящее время идут подготовительные работы, отлаживаются технические процессы. О дате открытия пока говорить рано, но не исключаю, что это произойдет одновременно по всей Москве», — рассказал он.

Ранее стало известно, что первый магазин испанского бренда Zara под новым названием планируется открыть в московском торговом центре «Авиапарк».

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта 2022 года. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигала около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.