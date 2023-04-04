Стали известны детали открытия Zara под новым названием в России

Первый магазин Zara под новым названием Maag откроется в московском «Авиапарке»

Первый магазин испанского бренда Zara под новым названием планируется открыть в московском торговом центре «Авиапарк». О деталях события сообщает ТАСС со ссылкой на директора отдела исследований рынка CORE.XP Василия Григорьева.

Как стало известно агентству, начало деятельности торговых точек по России ожидается в текущем месяце. Ранее сообщалось, что бутики получат название Maag.

В январе управляющая компания Daher Group, которая купила российскую часть бизнеса группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды), зарегистрировала домены будущих интернет-магазинов.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта прошлого года. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигала около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.