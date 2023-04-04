Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:10, 4 апреля 2023Ценности

Стали известны детали открытия Zara под новым названием в России

Первый магазин Zara под новым названием Maag откроется в московском «Авиапарке»

Фото: CÃ©Zaro De Luca / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Первый магазин испанского бренда Zara под новым названием планируется открыть в московском торговом центре «Авиапарк». О деталях события сообщает ТАСС со ссылкой на директора отдела исследований рынка CORE.XP Василия Григорьева.

Как стало известно агентству, начало деятельности торговых точек по России ожидается в текущем месяце. Ранее сообщалось, что бутики получат название Maag.

В январе управляющая компания Daher Group, которая купила российскую часть бизнеса группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды), зарегистрировала домены будущих интернет-магазинов.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта прошлого года. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигала около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Китай заявил о готовности обсудить урегулирование украинского кризиса с ЕС
Хинштейн пригрозил уголовной ответственностью за нелегальный ЛГБТ-трафик
Хью Джекман начал обследование на рецидив рака кожи
Стало известно о намерении Германии сократить число дипломатов в России
На Украине УПЦ лишили права на землю Свято-Покровского кафедрального собора
Немецкие компании возобновили страхование «Северного потока»
Семин дал совет желающим уехать в Европу российским молодым футболистам
Стали известны детали открытия Zara под новым названием в России
Власти России разрешат Shell получить деньги за долю в «Сахалине-2»
Мужчина поймал рекордную ленточную цихлу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.