Раскрыты подробности об открытии вернувшихся в Россию Bershka и Pull & Bear

Bershka и Pull & Bear вернутся в Россию в апреле под новыми названиями Ecru и DUB

Журналисты Mash раскрыли новые подробности возвращения в Россию испанских брендов Bershka и Pull & Bear. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале издания.

Выяснилось, что открытие магазинов упомянутых марок перенесли на апрель из-за землетрясений в Турции. Так, Bershka начнет свою работу под названием Ecru. В свою очередь, Pull & Bear переименуют в DUB. При этом уточняется, что стоимость на товары повышать не будут.

На данный момент руководство обзванивает старый персонал с предложением вернуться на работу. По словам сотрудников, им озвучили условия оплаты их смен. Таким образом она будет составлять 192 рубля в час и бонусы от продаж. При этом компания обещает девятичасовой рабочий день, а также ДМС, но только спустя год работы по ТК. Вдобавок отмечается, что внутренней системы учета товаров RFID не будет.

В январе сообщалось, что в России магазины одежды Zara откроются весной под новым названием Maag. Daher Group, являющийся новым владельцем российского бизнеса испанской компании Inditex, намерена заняться производством женской, мужской и детской одежды под собственным брендом. Также стало известно, что первая торговая точка под вывеской Maag появится в московском торговом центре «Авиапарк».