В России магазины одежды Zara откроются весной под новым названием

«Ъ»: магазины одежды Zara в России откроются весной под новым названием Maag

В России магазины одежды Zara откроются весной под новым названием Maag. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Daher Group, являющийся новым владельцем российского бизнеса испанской компании Inditex, намерена заняться производством женской, мужской и детской одежды под собственным брендом. Первые коллекции уже отшиваются, в их разработке участвовали представители Inditex.

Отмечается, что первая точка под вывеской Maag появится в московском торговом центре «Авиапарк».

25 октября стало известно, что Inditex, в состав которого входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды, договорился о продаже российского подразделения своему ливанскому франчайзи Daher Group.

В конце декабря компания «Новая мода», которая управляет брендами Inditex, начала создавать новые сайты для продажи товаров в сети.