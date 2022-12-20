Zara начала создавать новые сайты для продажи товаров в России

«Известия»: Zara начала создавать новые доменные имена для онлайн-продажи товаров в России

Компания «Новая мода», которая управляет брендами испанского ретейлера Inditex (Zara, Pull&Bear и другие), начала создавать новые сайты для продажи товаров в сети. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные платформы «Спарк».

Согласно информации, на данный момент зарегистрированы такие названия сайтов, как dub-clothing.ru, dubretail.ru, dubfashion.ru, ecruclothing.ru, ecrufashion.ru. Кроме того, среди них также были обнаружены другие доменные имена: vilet, maag и rmixed.

Отмечается, что «Новая мода» имеет неисключительные права на товарный знак бренда Zara в России, в том числе управление бизнесом, торговыми центрами и продвижениями продаж, до февраля 2025 года. «Поскольку товарные знаки Zara/Зара охраняются также в отношении рекламных услуг и услуг розничной продажи товаров через глобальную сеть, логично предположить, что бизнес-модель бренда может сместиться в сегмент онлайн-продаж», — рассказал журналистам глава практики интеллектуальной собственности юридической компании «Интеллектуальный капитал» Василий Зуев.

Представители Inditex данную ситуацию не прокомментировали.

Ранее руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова назвала срок открытия всех обновленных магазинов Zara в России. По словам эксперта, новые торговые точки бренда Zara, принадлежащий испанскому ретейлеру Inditex, начнут открываться с марта 2023 года.