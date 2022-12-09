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14:06, 9 декабря 2022Ценности

Назван срок открытия всех обновленных магазинов Zara в России

ТАСС: все обновленные магазины Zara откроются в России к осени 2023 года

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова назвала срок открытия всех обновленных магазинов Zara в России. Соответствующая информация появилась на сайте агентства ТАСС.

По словам Цветковой, новые торговые точки бренда Zara, принадлежащий испанскому ретейлеру Inditex, начнут открываться с марта 2023 года. «Название меняется, пока мы его не знаем. Первой, наверное, будет Москва, потом Питер, самые интересные миллионники и другие города. В период с марта по осень следующего года они должны будут запустить все», — заявила она.

Кроме того, специалист отметила, что обновленные магазины останутся в категории «фаст фэшн», когда марка обновляет коллекции несколько раз в сезон.

В ноябре были раскрыты предполагаемые названия испанских брендов Zara и Bershka, которые вновь откроются в России. Отмечалось, что Bershka получит название Br, а Zara — Z. Таким образом новые владельцы бизнеса хотят сохранить часть прежнего наименования, чтобы привлечь внимание клиентов.

25 октября сообщалось, что Inditex договорился о продаже российского подразделения своему ливанскому франчайзи Daher Group. Это будет означать прекращение операций холдинга в России после приостановки его деятельности на территории страны 5 марта.

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Мария Винар
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