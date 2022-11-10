Раскрыты предполагаемые названия вернувшихся в Россию брендов Zara и Bershka

Mash: вернувшиеся в Россию бренды Zara и Bershka получат названия Z и Br

Журналисты Mash раскрыли предполагаемые названия испанских брендов Zara и Bershka, которые вновь откроются в России. Пост опубликован в Telegram-канале издания.

По информации портала, Bershka получит название Br, а Zara — Z. Таким образом новые владельцы бизнеса хотят сохранить часть прежнего наименования, чтобы привлечь внимание клиентов. Известно, что помимо данных ретейлеров в страну вернутся и другие марки, входящие в состав компании Inditex. Среди них, в частности, Pull&Bear и Stradivarius.

25 октября сообщалось, что Inditex договорился о продаже российского подразделения своему ливанскому франчайзи Daher Group. Это будет означать прекращение операций холдинга в России после приостановки его деятельности на территории страны 5 марта.

Также выяснилось, что первые несколько сотен магазинов Zara под новым управлением будут открыты в России в начале весны 2023 года.