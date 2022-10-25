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21:19, 25 октября 2022Экономика

Названы сроки открытия магазинов Zara в России

Минпромторг: магазины Zara под новым управлением будут открыты в России в начале весны

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Первые несколько сотен магазинов Zara под новым управлением будут открыты в России в начале весны 2023 года Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

«В начале весны первые несколько сотен магазинов [бренда Zara] на территории Российской Федерации будут открыты», — сказал Евтухов.

Ранее испанский холдинг Inditex, в состав которого входят Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды, определился с покупателем своего бизнеса в России. Стало известно, что Inditex договорился о продаже российского подразделения своему ливанскому франчайзи Daher group.

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Марина Совина
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