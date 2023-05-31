Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:19, 31 мая 2023Ценности

43-летняя Кейт Хадсон поделилась фото топлес и вызвала споры в сети

43-летняя актриса Кейт Хадсон снялась топлес у бассейна и показала подтянутую фигуру

Фото: @katehudson

Американская актриса Кейт Хадсон снялась топлес и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость поделилась серией откровенных фото, на которых она запечатлена отдыхающей у бассейна. Так, на одном снимке звезда позирует в черно-красных плавках, прикрыв книгой обнаженную грудь. На другом кадре она повернулась спиной к камере, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

Материалы по теме:
Бикини в стразах и шампанское со сцены. Чем удивили звезды и гости самого громкого музыкального фестиваля Coachella?
Бикини в стразах и шампанское со сцены.Чем удивили звезды и гости самого громкого музыкального фестиваля Coachella?
24 апреля 2023
Виктория Боня в перьях и Ума Турман с декольте: самые роскошные наряды звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля
Виктория Боня в перьях и Ума Турман с декольте:самые роскошные наряды звезд на красной дорожке Каннского кинофестиваля
16 мая 2023

Одни поклонники восхитились внешним видом актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 312 тысяч лайков. «Ты выглядишь потрясающе. Нет ничего сексуальнее, чем женщина, которая чувствует себя комфортно в собственном теле», «Какая ты красивая», «Потрясающая Кейт», «От фигуры нельзя глаз оторвать», «Ты являешься примером для многих мамочек. Показывай такие фото почаще», — высказывались они.

В то же время были и те подписчики, которые не оценили фотосессию Хадсон. «Необязательно выставлять себя голой. Ты прекрасна без таких фото», «Зачем? Пожалуйста, остановись», «Это уже слишком. Ты же мама!», «Хватит привлекать к себе внимание», «Смотрится все это ужасно, если честно», — писали пользователи сети.

Кейт Хайдсон не в первый раз смущает фанатов подобными снимками. В марте знаменитость снялась вместе с подругой Энджи Грин в честь Международного женского дня. Сначала женщины позировали в черных купальниках в наполненной водой ванне, а затем выбрались из нее и предстали перед камерой во весь рост. При этом на Хадсон оказался не только указанный слитный предмет гардероба с открытой спиной и декольте до талии, но и короткие носки.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости
    В приграничном российском регионе ВСУ пытались взорвать подстанцию
    В Израиле отменили два концерта Ольги Бузовой
    В Подмосковье загорелся ТЦ на площади 80 квадратных метров
    Мужчина вступился за своих кур, сразился с медведем врукопашную и выжил
    Дачникам посоветовали бороться с мышами при помощи нарциссов
    43-летняя Кейт Хадсон поделилась фото топлес и вызвала споры в сети
    На замену старых железнодорожных вагонов в России понадобится триллион рублей
    Макгрегор заявил о желании завоевать еще один пояс UFC
    26-летняя россиянка на полгода бросила трех детей у знакомой
    Адвоката Лерчек наказали за фальсификацию дела о сумках
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.