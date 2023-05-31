Выпускавший Mazda российский завод начнет производить китайские авто

Выпускавший Mazda завод «Соллерс» во Владивостоке перезапустят с партнерами из КНР

Производство на заводе «Соллерс» во Владивостоке будет перезапущено в 2023 году совместно с партнерами из КНР, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Какие именно китайские компании примут участие в проекте, губернатор не раскрыл. Ранее «Соллерс» сообщала, что перезапуск завода запланирован на август.

Завод во Владивостоке был совместным предприятием Mazda и «Соллерс». До приостановки производства в мае 2022 года там выпускали модели Mazda CX-9, Mazda CX-5 и Mazda 6. В ноябре японский автоконцерн продал свою долю, и «Соллерс» стал единственным собственником завода.

В том же месяце ТАСС со ссылкой на замгендиректора «Соллерс» Зою Каику писал, что во Владивостоке начнут выпуск кроссоверов среднего ценового сегмента под брендом новых партнеров. Летом 2022 года отраслевые СМИ заявляли, что завод посещали делегации из Китая.