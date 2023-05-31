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06:32, 31 мая 2023Россия

В России назвали способ следить за ВСУ круглосуточно

Полковник Кнутов: чтобы следить за ВСУ круглосуточно, РФ нужно 10 современных спутников

Фото: Wang Jiangbo / Globallookpress.com

Директор музей войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов назвал способ следить за Вооруженными силами Украины (ВСУ) круглосуточно. Для этого России нужно иметь десять современных спутников на орбите, передает URA.RU.

Офицер отметил, что спутник «Кондор-ФКА» (кодовое обозначение — «Космос-2569») будет заниматься в том числе отслеживанием украинских военных, его наличие усиливает российскую группировку, однако для того, чтобы четко осознавать ситуацию на поле боя, необходимо как минимум десять подобных аппаратов.

«За счет этого можно практически в режиме онлайн отслеживать действия украинских войск и противодействовать этому. Если наша группировка будет дальше наращиваться, это будет правильное решение», — заявил Кнутов.

Полковник добавил, что запущенные спутники существенно помогут российским военным, поскольку смогут передавать ситуацию в зоне спецоперации по несколько раз в день. Их задача — собрать как можно больше информации о противнике.

Ранее сообщалось, что новый российский радиолокационный спутник «Космос-2569» начнет вести разведку объектов Вооруженных сил Украины.

Также стало известно, что первый за почти десять лет российский спутник радиолокационного наблюдения за Землей «Кондор-ФКА» имеет возможность проведения интерферометрической съемки при любых погодных условиях.

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    Марина Совина
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