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04:04, 30 мая 2023Наука и техника

Новый российский спутник начнет вести разведку объектов ВСУ

Новый российский спутник «Космос-2569» начнет вести разведку военных объектов Украины

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Новый российский радиолокационный спутник «Космос-2569» начнет вести разведку объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, в среднем спутник будет проходить над Украиной два раза в сутки и снимать военные объекты в радиолокационном диапазоне с разрешением в один метр.

Собеседник агентства добавил, что спутник позволит следить за сосредоточением ВСУ, переброской техники или возведением новых фортификационных сооружений, «независимо от времени суток и погоды».

В Росэлектронике пояснили, что спутник оборудован радиолокатором, который способен получать детальные изображения поверхности Земли.

Ранее сообщалось, что первый за почти десять лет российский спутник радиолокационного наблюдения за Землей «Кондор-ФКА» имеет возможность проведения интерферометрической съемки при любых погодных условиях.

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    Марина Совина
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