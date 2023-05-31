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20:05, 31 мая 2023Путешествия

Пилот объяснила риски наведения лазера на самолет и пригрозила хулиганам тюрьмой

Daily Mail: девушка-пилот рассказала, что ФБР находит людей, наводящих лазер на самолеты

Фото: Dagmara_K / Unsplash

Девушка-пилот объяснила, что наведение лазера на самолет может быть чревато тюремным заключением. Об этом она предупредила хулиганов, которые пытаются помешать управлению воздушным судном, передает Daily Mail.

По словам 22-летней Сабрины Джонсон (Sabrina Johnson), люди, использующие лазер против самолета или другого летательного средства, рискуют попасть в тюрьму. Она рассказала, что сотрудники ФБР немедленно находят правонарушителей.

«Не сомневайтесь, что вас поймают, так и будет. Потому что, если вы на самом деле ослепите пилота лазером и станете причиной того, что пострадают люди, вы, вероятно, окажетесь в тюрьме надолго», — пригрозила Джонсон.

Ранее пилотов самолета авиакомпании «Авиастар-ТУ» попытались ослепить лазером при взлете. Лайнер следовал из российского города Улан-Удэ в китайский Харбин вечером 29 мая. Неизвестные дважды направили луч в сторону кабины пилотов.

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    Зарина Дзагоева
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