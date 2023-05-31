Макрон призвал сделать Европу частью договора о вооружениях с США и Россией

Президент Франции Макрон: Европа должна быть частью договора о вооружениях с США и Россией

Европа должна стать активным участником будущих переговоров о контроле над вооружениями и частью будущих соглашений с США и Россией. К этому призвал президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления на международной конференции по безопасности GLOBSEC в Братиславе.

Французский лидер отметил, что Европа отсутствовала в соглашениях о вооружениях средней дальности и Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), тогда как решался вопрос ее безопасности.

«Я говорю совершенно четко: мы, европейцы, должны быть субъектами этих соглашений, которые обеспечивают нашу безопасность и которые создают рамки на будущее», — заявил Макрон. Он подчеркнул, что если Европа делегирует этот вопрос кому-либо еще, то никогда не станет участником процесса.

Ранее посол США в России Линн Трейси заявила, что Вашингтон готов встретиться с представителями Москвы, чтобы обсудить вопросы, связанные с ДСНВ. По ее словам, американская сторона готова обсудить обеспокоенность обеих сторон в связи с соблюдением договора.