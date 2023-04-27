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21:16, 27 апреля 2023Мир

В США заявили о желании сохранить ДСНВ

Посол США в России Трейси заявила о желании Вашингтона работать над сохранением ДСНВ
Линн Трейси

Линн Трейси. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Посол США в России Линн Трейси заявила, что Вашингтон готов встретиться с представителями Москвы, чтобы обсудить вопросы, связанные с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом она высказалась в беседе с газетой «Коммерсантъ».

Трейси заявила о желании Вашингтона работать над сохранением ДСНВ. По ее словам, США готовы «обсудить обеспокоенность обеих сторон в связи с соблюдением ДСНВ, а также все остальные аспекты реализации договора». Посол напомнила, что проведение подобных встреч является договорным обязательством двух стран, а Вашингтон стремится к соблюдению соглашения.

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«США десятилетиями работали над сокращением ядерных арсеналов и содействием стабильности, и мы продолжим стремиться к миру без войн, в том числе путем расширенного стратегического диалога с Россией, когда это возможно», — заключила она.

Ранее в США призвали Россию возобновить участие в ДСНВ. С таким требованием выступила руководитель национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил, что страна приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он отметил, что речь идет не о выходе из договора, а именно о приостановке.

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Марина Совина
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