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17:42, 26 апреля 2023Мир

США призвали Россию возобновить участие в ДСНВ

В Минэнерго США призвали Россию возобновить участие в ДСНВ
Джилл Хруби

Джилл Хруби. Фото: Rod Lamkey - Cnp / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

США призывают Россию возобновить свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила руководитель национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби. Ее цитирует РИА Новости.

«Мы многое потеряли от приостановки их участия в этом договоре с точке зрения стабилизирующих механизмов. Поэтому мы бы, несомненно, хотели, чтобы они вернулись к соблюдению договора», — сказала она.

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По словам чиновницы, в Вашингтоне надеются вместе с Москвой «начать обсуждение нового договора, который бы ограничил количество ядерных вооружений».

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков рассказал, что ядерным державам необходимо стабилизировать отношения друг с другом.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он подчеркнул, что речь идет не о выходе из договора, а именно о приостановке.

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Глеб Бажуткин
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