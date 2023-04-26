В Минэнерго США призвали Россию возобновить участие в ДСНВ

США призывают Россию возобновить свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила руководитель национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби. Ее цитирует РИА Новости.

«Мы многое потеряли от приостановки их участия в этом договоре с точке зрения стабилизирующих механизмов. Поэтому мы бы, несомненно, хотели, чтобы они вернулись к соблюдению договора», — сказала она.

По словам чиновницы, в Вашингтоне надеются вместе с Москвой «начать обсуждение нового договора, который бы ограничил количество ядерных вооружений».

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков рассказал, что ядерным державам необходимо стабилизировать отношения друг с другом.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он подчеркнул, что речь идет не о выходе из договора, а именно о приостановке.