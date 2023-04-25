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07:17, 25 апреля 2023Россия

В МИД заявили о необходимости стабилизации отношений между ядерными державами

Дипломат Ермаков заявил о необходимости стабилизации отношений между ядерными державами

Фото: Pixabay

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков рассказал, что ядерным державам необходимо стабилизировать отношения друг с другом. Также, по его словам, стоит не отказываться от предложенных в дальнейшем договоров с западными странами в сфере безопасности, сообщает ТАСС.

«Она [архитектура международной безопасности] должна не на словах, а на деле нивелировать конфликтный потенциал на основе взаимного учета сторонами коренных интересов друг друга», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что для этого нужно, чтобы ядерные державы, являющиеся постоянными членам Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной безопасности, стабилизировали отношения друг с другом и не допускали эскалации. Ермаков отметил, что в случае уважения Западом интересов России было бы возможным заключение новых договоренностей в области стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Ранее он предупредил о растущих рисках прямого военного столкновения России и США и подчеркнул, что в таком случае судьба ДСНВ может стать предрешенной.

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Марина Совина
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