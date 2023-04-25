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01:17, 25 апреля 2023Мир

В МИД предупредили о растущих рисках военного столкновения с США

Дипломат МИД Ермаков заявил о растущих рисках прямого военного столкновения России и США

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков прокомментировал отношения Москвы и Вашингтона. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Ермаков заявил о растущих рисках прямого военного столкновения России и США и подчеркнул, что в таком случае судьба ДСНВ может стать предрешенной.

«Впрочем, при развитии событий по наихудшему сценарию, то есть в случае доведения ситуации Вашингтоном до военного столкновения двух крупнейших ядерных держав, нужно будет беспокоиться скорее не о спасении ДСНВ, а о судьбах всего мира», — предупредил дипломат.

Представитель МИД добавил, что США следует принять меры для деэскалации ситуации и прекратить следовать «враждебной линии на подрыв безопасности России». По его мнению, не существует другого способа изменить сложившийся негативный тренд.

В том же интервью Ермаков заявил о серьезном опережении США в разработке гиперзвукового оружия. ПО его мнению, Вашингтон стремится сократить отставание от Москвы, однако у него не получается это сделать.

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Марина Совина
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