Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:54, 25 апреля 2023Наука и техника

В России заявили о серьезном опережении США в разработке гиперзвукового оружия

Дипломат Ермаков заявил о серьезном опережении США в разработке гиперзвукового оружия

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков рассказал, что страна серьезно опередила США в вопросе разработки, а также постановки на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия, сообщает ТАСС.

«США явным образом уязвлены [тем], что Россия серьезно опередила их в разработке и постановке на вооружение продвинутых гиперзвуковых вооружений», — заявил он.

Эксперт добавил, что Вашингтон стремится сократить данное отставание от Москвы, однако у него не получается это сделать. При этом дипломат подчеркнул, что США до сих пор являются высокотехнологичной страной, которая имеет самый крупный военный бюджет, за счет чего многие американские технологии в конечном счете будут доработаны должным образом.

Он отметил, что Россия не одержима «гиперзвуковой гонкой» и намерена заниматься планомерным улучшением своих вооружений.

Ранее стало известно, что в феврале 2023 года Китай испытал новейшую баллистическую ракету DongFeng DF-27.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке
Модель OnlyFans посетила Coachella в прозрачном платье
В России заявили о серьезном опережении США в разработке гиперзвукового оружия
Стало известно о попытках ВСУ «ловить» эвакуационные группы ВС России
Косторная рассказала о конвейерных методах работы Тутберидзе
Российский военный заявил об отсутствии попыток наступления ВСУ у Кременной
МИД России прокомментировал сообщения Киева об обмене «всех на всех»
В Минобороны России раскрыли последствия атак на Крым
Китай отправит вертолет на Марс
МИД пообещал провести демарш в отношении США из-за невыдачи виз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.