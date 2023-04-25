В России заявили о серьезном опережении США в разработке гиперзвукового оружия

Дипломат Ермаков заявил о серьезном опережении США в разработке гиперзвукового оружия

Директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков рассказал, что страна серьезно опередила США в вопросе разработки, а также постановки на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия, сообщает ТАСС.

«США явным образом уязвлены [тем], что Россия серьезно опередила их в разработке и постановке на вооружение продвинутых гиперзвуковых вооружений», — заявил он.

Эксперт добавил, что Вашингтон стремится сократить данное отставание от Москвы, однако у него не получается это сделать. При этом дипломат подчеркнул, что США до сих пор являются высокотехнологичной страной, которая имеет самый крупный военный бюджет, за счет чего многие американские технологии в конечном счете будут доработаны должным образом.

Он отметил, что Россия не одержима «гиперзвуковой гонкой» и намерена заниматься планомерным улучшением своих вооружений.

Ранее стало известно, что в феврале 2023 года Китай испытал новейшую баллистическую ракету DongFeng DF-27.