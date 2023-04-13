Стало известно об испытании Китаем новой гиперзвуковой ракеты

Слитые данные Пентагона: Китай в феврале испытал гиперзвуковую ракету DF-27

В феврале текущего года Китай испытал новейшую баллистическую ракету DongFeng DF-27. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на слитые в сеть секретные данные Пентагона.

В соответствующем документе под грифом «совершенно секретно» говорится, что гиперзвуковая боеголовка развила скорость до 10,5 тысячи километров в час. За 12 минут ей удалось пролететь расстояние в 2,1 тысячи километров.

Американская разведка предупреждает, что DF-27 с высокой долей вероятности окажется способна преодолеть противоракетную оборону США. При этом утверждается, что некоторое количество этих ракет уже введено в строй.

Ранее главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пентагона Пол Фрейстлер заявил, что Китай опережает Россию по разработке гиперзвукового оружия, а также уже мог развернуть способное поражать военные цели США вооружение.