Пентагон заявил об опережении Китаем России по гиперзвуковому оружию

Bloomberg: Пентагон заявил, что Китай опередил Россию по разработке гиперзвукового оружия

Главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пентагона Пол Фрейстлер заявил, что КНР опережает Россию по разработке гиперзвукового оружия, а также уже мог развернуть способное поражать военные цели США вооружение. Соответствующий материал публикует Bloomberg.

По данным Пентагона, обе державы провели успешные испытания, но Китай опередил Россию и по вспомогательной инфраструктуре, и по количеству систем гиперзвукового оружия.

Фрейстлер обратил внимание на «резкое продвижение» Китая в разработке ядерных и неядерных гиперзвуковых ракетных технологий благодаря «интенсивным, целенаправленным инвестициям».

В ноябре 2022 года директор программы стратегических систем Военно-морских сил США, вице-адмирал Джонни Вул заявил, что стране срочно требуется догнать Россию и Китай по технологиям гиперзвукового оружия.

