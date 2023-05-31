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13:29, 31 мая 2023Культура

Владимир Машков передал оборудование и реквизит театру в Донецке

Народный артист России Машков передал оборудование и реквизит театру в Донецке

Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Народный артист России Владимир Машков передал академическому музыкально-драматическому театру в Донецке оборудование и реквизит. Об этом актер рассказал в разговоре с «Пятым каналом».

Художественный руководитель театра имени Олега Табакова принял участие в акции «Общая сцена», которая направлена на поддержку культурных учреждений в новых регионах России.

«Это замечательная акция. Замечательна она тем, что наконец-то, может быть, люди будут понимать, что в единстве наша сила. Любая помощь, любое сострадание к своим людям, оно должно проходить естественным путем», — рассказал Машков.

Артист добавил, что начал общаться с работниками донецкого театра еще летом прошлого года, а также договорился о сотрудничестве худруком Донецкой Муздрамы Натальей Волковой. Машков выразил надежду на то, что сам сможет посетить город с гастролями.

«Мы оказались действительно в очень сложных условиях, ни у кого нет решения, как поступить правильно, как быть, что делать в этой ситуации, как сохранить театр, как сохранить репертуар, а у нас на минуточку 60 спектаклей в репертуаре», — поделилась Наталья Волкова.

Ранее стало известно, что актер Данила Козловский вернулся из Турции в Россию сразу после возобновления работы Малого Драматического театра — Театра Европы (МДТ) в Санкт-Петербурге.

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    Анастасия Астахова
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